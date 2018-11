El cantante Chyno Miranda se mostró muy conmovido cuando recibió la noticia de que sería padre. Ahora el artista venezolano ha compartido una dulce dedicatoria a su esposa Natasha Araos por darle "el regalo más maravilloso".

"Los que me conocen de cerca saben muy bien cuánto anhelaba este momento. Desde joven me visualizaba como padre y ahora que llegó el momento solo puedo decir: ¡Gracias Vida! El regalo más maravilloso que me has podido dar”, escribió en Instagram Chyno Miranda.

El cantante compartió el mensaje junto a una imagen donde posa arrodillado frente a su esposa sosteniendo tomándole la pancita.

Seguidores de Instagram del artista estiman que será un excelente padre y felicitaron a la pareja por esta nueva etapa.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Chyno Miranda comparte con sus fanáticos momentos importantes en su vida, como se recuerda, anunció su compromiso en Instagram y también reveló el preciso momento en que se enteró que sería padre con un tierno video donde rompe en llanto.