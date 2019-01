Christina Aguilera iniciará su residencia en Las Vegas en mayo [VIDEO]

La seis veces ganadora del Grammy, Christina Aguilera , anunció que lanzaría su residencia llamada “Christina Aguilera: The Xperience ” en el programa The Ellen DeGeneres Show, para posteriormente compartir la noticia en Instagram.

La residencia en Las Vegas de Christina Aguilera comenzará el 31 de mayo en el Teatro Zappos en Planet Hollywood Resort & Casino.

"Será un poco más fácil para los niños. Es un viaje menos intenso y un poco más fácil para ellos", explicó Christina Aguilera, quien es madre de dos hijos.

Por ello, con gran emoción Christina Aguilera escribió en Instagram junto a una imagen suya con brillos en el rostro: “Bienvenido a #TheXperience ✨✨✨🌓🌗 ... un escape multisensorial a un mundo de magia y libertad total".

En un comunicado, Christina Aguilera se mostró emocionada con su participación en Las Vegas: “[…] me está inspirando a mostrar todos mis talentos en una experiencia teatral alucinante: canciones, bailes, visuales y mucha energía ininterrumpida. Durante años he estado recopilando ideas y conceptos que aún no se han implementado en mis escenarios, y Las Vegas es la oportunidad perfecta para que yo exhiba mi arte".

La cantante pop de 38 años, Christina Aguilera lanzó su último disco Liberation en el 2018 y recientemente terminó su primera gira en 10 años.

Cabe señalar que dos de sus canciones, "Fall in Line" con Demi Lovato y "Like I Do" con GoldLink, han sido nominadas a los Grammy 2019, que se celebrarán el 10 de febrero en Los Ángeles