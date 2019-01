Christina Aguilera agradece a Lady Gaga por alzar su voz contra R. Kelly

Lady Gaga anunció que eliminaría su dueto de la canción "Do What U Want" con R. Kelly de los servicios de streaming, luego de las diversas acusaciones de agresión sexual contra él; además, la cantante escribió un extenso mensaje en Twitter que ha sido aplaudido por Christina Aguilera .

En el 2013, Christina Aguilera grabó una versión junto a Lady Gaga del single “Do What U Want” -que la interprete de "Bad Romance" también cantó R.Kelly- y posteriormente la presentaron en “The Voice (La Voz)”.

Compartiendo fotos de la puesta en escena de aquel día, la intérprete de “Beautiful” escribió un sentido post de apoyo en Instagram sobre la decisión de su compañera.

“Este es un recordatorio de que las mujeres se mantienen unidas, y no permiten que un hombre se apropie de una gran canción/momento… Y por si acaso, el mensaje de esta canción sigue siendo que si bien has tenido mi cuerpo, nunca tendrás mi corazón, mi voz, mi vida o mi mente”, expresó Christina Aguilera en Instagram.

Asimismo, la cantante quien ha sido víctima de abuso infantil agregó: “Como sobreviviente de depredadores pasados, estas líneas me hablaron, por eso hice la canción. Abrazo a todos los sobrevivientes de violencia sexual, doméstica y abuso, quienes ocupan un lugar especial en mi corazón, y a ti Lady Gaga, por hacer lo correcto”.

Días después del estreno del documental “Surviving R. Kelly ("Sobreviviendo a R. Kelly"), se han reavivado las denuncias de mujeres que habrían sido agredidas sexualmente por el cantante, lo cual ha generado que diversos artistas se pronuncien enviando mensajes en su contra en Instagram y Twitter.