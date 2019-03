¿Celine Dion es la próxima invitada de James Corden en "Carpool Karaoke"?

James Corden , tras invitar a los Jonas Brothers a inicios de marzo para el divertido segmento de “Carpool Karaoke”, compartió una fotografía con Celine Dion en Instagram y los fanáticos están encantados con la posible participación de la cantante en el programa.

“Oh hey Celine Dion”, escribió James Corden en Instagram junto a la imagen de ambos sonrientes en el auto.

De acuerdo a ET, Celine Dion y James Corden habrían filmado el viernes la versión del popular segmento que muestra a los artistas interpretando sus temas mientras se trasladan con el conductor en un auto.

Los seguidores del conductor de “The Late Late Show” evidenciaron su entusiasmo pidiendo a la artista vía Instagram que cante sus exitosos singles “The Power of Love", “My Heart Will Go On” y "Because You Loved Me”.

Como se recuerda, diversos artistas como Mariah Carey, Justin Bieber y Selena Gomez han aparecido en el segmento que conduce James Corden.