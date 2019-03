Cardi B le rinde homenaje a Selena Quintanilla y dice que fue su inspiración | FOTOS Y VIDEO

Cardi B es una de las cantantes más reconocidas del mundo, y para llegar hasta donde está, necesitó de mucho esfuerzo y grandes referencias musicales, entre ellas, la mexicana Selena Quintanilla, según reveló la misma rapera.

A través de su cuenta de Instagram, Cardi B compartió un merecido homenaje a la diva del Tex-Mex, antes de presentarse en el Rodeo Houston, en Texas, donde logró reunir a más de 75,580 personas.

Minutos antes de subir al escenario, Cardi B compartió una serie de videos en su cuenta de Instagram, todos ellos desde el backstage. En el primero la rapera promociona su nuevo tema “Please me”, con Bruno Mars, con sensuales movimientos.

Después, en un siguiente video, Cardi B se dirige hacia el escenario, mientras explica la emoción y los nervios que siente de presentarse en ese show; sin embargo, al ver una fotografía de Selena Quintanilla en el pasillo, se inspiró y se sintió más tranquila.

“Estaba muy nerviosa de presentarme, pero luego de ver esta foto (de Selena Quintanilla) con este outfit que utilizó me siento mejor. (Ella) fue la inspiración para "Please me", este mismo vestuario fue el del videoclip”, señaló la rapera.

“¡Te amo!”, expresó Cardi B antes de empezar a cantar el tema “Como la flor” de Selena Quintanilla.

Actualmente, el video de Cardi B en Instagram cuenta con más de 2’304,595 de visualizaciones y miles de comentarios felicitando a la rapera por tener como referencia a una de las cantantes mexicanas más populares del mundo.