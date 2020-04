El amor es el amor y cada uno lo vive a su manera. A Camilo y Evaluna no les importa las burlas y nada. Los dos están tan enamorados y ninguno lo oculta: “No podría bajar la intensidad del amor, mucho menos ahora. Durante este confinamiento he aprendido más de Evaluna que en los años anteriores que pasé con ella. He visto cómo se ha convertido en una líder y organizadora generosa y capaz”.

“Los memes me dan risa. Bueno, nos dan risa. Es una señal de que la gente está prestando atención a lo que hacemos”, dijo Camilo Echeverry durante una entrevista virtual con EFE desde la casa de su suegro, el reconocido cantante Ricardo Montaner, donde pasa la cuarentena en Miami con Evaluna y otras seis personas.

“Nos gustan los que son bienintencionados. Los otros nos dan lástima. Me parece que los hacen gente que o nunca ha sentido lo que yo o no entiende lo que es el amor”, agregó el artista de 26 años.

El cantante se refirió a la avalancha de comentarios en redes sociales que han surgido en los últimos días en las redes sociales y que se burlan de la forma en la que trata y habla de su esposa, con la que mantuvo un noviazgo de cinco años y se casó hace dos meses y medio.

