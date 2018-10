Camila Cabello llegó a México para ofrecer tres conciertos como parte de su gira 'Never Be the Same Tour', la primer que realiza en solitario desde que dejara la famosa agrupación femenina Fifth Harmony.

La cantante y compositora cubano-estadounidense se presentó el 24, 25 y 27 de setiembre en México DF, Gudalajara y Monterrey, respectivamente. Pero eso no fue todo, pues Camila Cabello tuvo un conmovedor encuentro con sus fanáticos del país azteca.



Camila Cabello fue la encargada de dar a conocer el hecho a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de fotos y videos en los que quedó registrada la emotiva reunión que con sus seguidores mexicanos.

Ver esta publicación en Instagram 🌹 Una publicación compartida de camila (@camila_cabello) el 1 Oct, 2018 a las 10:59 PDT

Camila Cabello perteneció a Fifth Harmony desde mediados del 2012, cuando se formó la agrupación en el programa de talentos 'The X Factor', hasta diciembre de 2016, mes en el que anunció su salida para abrirse paso como solista en el mundo de la música.

En enero de este año, lanzó su primer álbum en solitario que lleva como título su nombre. Camila Cabello reveló su material se tituló asi “porque aquí es donde terminó este capítulo de mi vida, comenzó con la historia de otra persona, terminó cuando encontré mi camino de regreso a mí misma”.