Una semana después del fallecimiento de Mac Miller por una presunta sobredosis, Ariana Grande rompió su silencio recordándolo en Instagram, alegando que era el “alma más amable y dulce con demonios que nunca se merecía haber tenido”.

Malcom McCormick, más conocido como Mac Miller fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles a los 26 años. Ariana Grande y él mantuvieron una relación amorosa por un año y medio hasta que decidieron separarse, pero continuaron siendo amigos.

Por ello, la cantante Ariana Grande escribió un conmovedor mensaje para Mac Miller en Instagram junto a un video que filmó de su entonces enamorado durante una cena donde muestra un instante en el que comparten sonrisas.

"Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía diecinueve años y siempre lo haré", inició Ariana Grande en su mensaje de Instagram, en el que honra la memoria de Mac Miller.

"No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hablamos de esto muchas veces. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué a hacer. Eras mi amigo más querido, por tanto tiempo, por encima de todo lo demás. Lamento mucho no haber podido arreglarlo o quitarte tu dolor. Realmente quería hacerlo: el alma más amable y dulce con demonios que nunca merecí tener. Espero que estés bien ahora. Descansa”, culminó Ariana Grande.

El conmovedor mensaje llega después de que Ariana Grande publicara una fotografía a blanco y negro de Mac Miller en Instagram sin ningún texto y de que un amigo del rapero señalara que ella “era una fuerza increíblemente estabilizadora” para él.



