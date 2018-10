Se terminó el suspenso. Luego que Ariana Grande asegurara ayer en Twitter que su gira mundial sería “muy pronto”, la cantante confirmó hoy las primeras fechas del ‘Sweetener World Tour’.

De esta forma, Ariana Grande busca promocionar su nuevo álbum ‘Sweetener’. Los conciertos empezarán en marzo de 2019 y durarán aproximadamente cuatro meses en Estados Unidos y Canadá.

Mediante una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, Ariana Grande confirmó que su tour empezará en 2019 en el ‘Times Union Center’, Albany, Nueva York.

Ariana Grande también se presentará en Ohio, Columbus, y llegará a varias de las ciudades más importantes del territorio estadounidense. Incluso tendrá conciertos en Edmonton, Toronto y Vancouver en Canadá.

Recordemos que desde hace un tiempo, Ariana Grande bromeaba sobre su regreso a los escenarios, pero no se animaba a contar cuáles serían las fechas y que países visitaría.

Cabe señalar que la intérprete de 'God is a woman' decidió suspender sus conciertos tras el atentado ocurrido en su concierto en Manchester (2017), mientras se encontraba en medio de su gira ‘Dangerous Woman Tour’.

Las fechas y escenarios de ‘Sweteener World Tour’ son las siguientes:

03-18 Albany, NY - Times Union Center

03-20 Boston, MA - TD Garden

03-22 Buffalo, NY - KeyBank Center

03-25 Washington, DC - Capital One Arena

03-26 Filadelfia, PA - Wells Fargo Center

03- 28 Cleveland, OH - Quicken Loans Arena

03-30 Uncasville, CT - Mohegan Sun Arena

04-01 Montreal, Quebec - Bell Center

04-03 Toronto, Ontario - Scotiabank Arena

04-05 Detroit, MI - Little Caesars Arena

04-07 Chicago , IL - United Center

04-10 Columbus, OH - Schottenstein Center

04-12 Indianapolis, IN - Bankers Life Fieldhouse

04-13 St. Louis, MO - Enterprise Center

04-15 Milwaukee, WI - Fiserv Forum

04-17 St. Paul , MN - Xcel Energy Center

04-18 Omaha, NE - CHI Health Center

04-20 Denver, CO - Pepsi Center

04-22 Salt Lake City, UT - Vivint Smart Home Arena

04-25 Edmonton, Alberta - Rogers Place

04-27 Vancouver, Columbia Británica - Rogers Arena

04-30 Portland, OR - Moda Center

05-02 San Jose, CA - SAP Center

05-03 Sacramento, CA - Golden 1 Center

05-06 Los Angeles, CA - Staples Center

05-10 Los Angeles, CA - The Forum

05-14 Phoenix, AZ - Talking Stick Resort Arena

05-17 San Antonio, TX - AT&T Center

05-19 Houston, TX - Toyota Center

05-21 Dallas, TX - American Airlines Center

05-23 Oklahoma City, OK - Chesapeake Energy Arena

05-28 Tampa, FL - Amalie Arena

05-29 Orlando, FL - Amway Center

05-31 Miami, FL - American Airlines Arena

06-04 Raleigh, NC - PNC Arena

06-07 Nashville, TN - Bridgestone Arena

06-08 Atlanta, GA - State Farm Arena

06-10 Charlotte, NC - Spectrum Center

06-12 Pittsburgh, PA - PPG Paints Arena

06-14 Brooklyn, NY - Barclays Center

06-18 Nueva York, NY - Madison Square Garden