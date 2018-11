El cantante mexicano Alejandro Fernández , más conocido como el 'Potrillo', protagonizó un nuevo escándalo fuera de los escenarios al reaccionar de manera alterada para evitar dar declaraciones a la prensa.

El incidente sucedió en Los Ángeles, afuera de un estudio de tatuajes en Santa Fe Springs. El cantante y su novia, Karla Laveaga, no tuvieron la mejor reacción al ser abordados por la reportera de Univisión, Nelssie Carrillo.

A través de su cuenta de Instagram, la reportera contó su versión de los hechos asegurando que ella, y su camarógrafo, se acercaron al ‘Potrillo’ para hablar de su nuevo tour musical; sin embargo, el cantante reaccionó de mala forma.

"¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué? Dime, ¿Por qué fregados me estás grabando?”, se le escucha decir molesto a Alejandro Fernández.

"Yo no estoy de acuerdo con que saques esto. Si sacas esto, te demando", agregó Fernández según las imágenes captadas por el programa ' El Gordo y la Flaca'.

Por si fuera poco, la novia de Alejandro Fernández, Karla Laveaga, también participó en la discusión y, según relató la reportera, también agredió al camarógrafo en la vía pública.

“La señorita Laveaga se acerca a mi camarógrafo y le pega al lente de la cámara. Todavía ella me sigue y me dice que sí yo quería una foto con él me la daba”, explicó Carrillo en su descargo en Instagram.

Cabe señalar que este no es el primer escándalo que protagoniza el cantante mexicano. Hace dos semanas, durante un concierto en Jalisco, Guadalajara, el músico regañó a sus seguidores, con insultos, por compartir un video en el que se le ve notablemente alterado.

Asimismo, en agosto del presente año, Alejandro Fernández sembró el pánico entre los pasajeros de un vuelo al asegurar que sufrirían un accidente aéreo.