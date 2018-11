Luego de que el actor Fernando Carrillo señalara, en octubre pasado, que se reuniría con Adela Noriega para volver a trabajar juntos en una telenovela, la actriz se ha pronunciado en Instagram y ha dejado claro su punto de vista.

La estrella de telenovelas, Adela Noriega (49) puso un alto a los rumores de que regresaría a la televisión y habló sobre sus deseos a futuro, tras compartir en Instagram una imagen suya cuando protagonizó “El privilegio de amar”.

“¡Y esta soy yo, Adela Noriega! Después de tantos años no soy la misma Adela de antes, pero soy feliz y me siento muy plena con todo lo que he podido formar durante casi 8 años. Soy feliz y seguiré así!”, inició sentenciando Adela Noriega, quien se ha mantenido alejada por 10 años del espectáculo.

Posteriormente la actriz cuya carrera empezó en la década del ochenta reveló en Instagram: “Quiero informar que, no, no he decidido regresar a la televisión, mi vida está como siempre soñé, y quiero permanecer igual. Gracias por tantos mensajes y muestras de cariño”.

Adela Noriega es uno de los rostros más emblemáticos de la televisión mexicana y la última vez que apareció en una telenovela fue en “Fuego en la sangre” junto a Eduardo Yáñez, Jorge Salinas, Nora Salinas y Elizabeth Álvarez en el 2008.

Desde entonces la actriz vive en Miami, donde se dedica tanto a su faceta como empresaria como a su familia.