Canciones de Ariana Grande, Ed Sheeran y Bruno Mars son vetadas en Indonesia por “pornográficas”

Ariana Grande , Ed Sheeran y Bruno Mars son artistas de fama internacional y sus canciones se escuchan hasta en los lugares más recónditos del mundo; sin embargo esto no significa que a todos les gusten.

Y es que el comité de radio y teledifusión de la provincia de Java Occidental, en Indonesia, ha decidido vetar 85 canciones por contenido sexual y ofensivo, consideradas “pornográficas”, entre las que se encuentran 17 de artistas occidentales.

Debido a ello, recomienda que estos temas —con referencias sexuales o perversiones, o que muestran escenas o letras que convierten a la mujer como un objeto— sean trasmitidos en radio o televisión en horario nocturno, de 22:00 a 03:00 horas.

"(Las canciones) en soporte de audio, video o cualquier otro formato solo podrán ser reproducidas en Java Occidental por emisoras en horario adulto", indicó la sección provincial de la Comisión de Retransmisión Indonesia (KPID) a través de un comunicado.

En dicha lista, figuran éxitos internacionales como "Love me harder" de Ariana Grande; "That's what I like" y "Versace on the floor" de Bruno Mars, "Mr Brightside" de The Killers; "Makes me wonder" de Maroon 5; "Your song" de Rita Ora; "Fuck it" de Eamon y "Plot Twist" de Marc E. Bassy.

Completan la lista "Dusk Till Dawn" y "Let me" de Zayn Malik; "Sangria Wine" y "Bad things" de Camila Cabello; "Overdose" de Chris Brown; "Midsummer Madness" de 88rising; "Wild Thoughts" de DJ Khaled feat Rihanna y "Till it Hurts" de Yellow Claw.

Por ahora, el KPID recalca que esta lista es una guía de recomendación y no una regulación, a pesar de lo cual no descartan sanciones para las radios y televisiones en caso de programarlas en horarios no establecidos.

