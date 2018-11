Thalía tiene acostumbrados a todos sus fanáticos a mostrar su buena onda en todo momento. Pero una reciente publicación en Instagram mostró un lado poco conocido de la diva mexicana.



La cantante de "No me acuerdo" publicó en sus redes sociales un video donde se indigna por la condición poco salubre de un cine.



"Me agarré una bolsa porque el asiento que me tocó estaba asqueroso, lleno de grasa, de comida, de perrito caliente y no lo quisieron limpiar", manifestó la esposa de Tommy Mottolla en el video de Instagram.



Lo más curioso es que Thalia no pudo con su genio y terminó posando muy a su estilo en una fotografía en el cine.



Pero no es la primera vez que Thalía muestra que puede salir bien parada de situaciones incómodas. Solo hay que recordar el incómodo momento que vivió junto a Natti Natasha en un concierto. El playback se apagó y dejó al descubierto sus verdaderas voces. La mexicana aprovechó la oportunidad y salió airosa del momento.

