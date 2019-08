Humberto Zurita viajará a Argentina con sus hijos en memoria de su esposa Christian Bach

Humberto Zurita anunció que junto a sus hijos planea un viaje a Argentina en honor a su fallecida esposa, la actriz argentina Christian Bach. "Este año mis hijos y yo estamos planeando ir precisamente a su tierra natal, que es Buenos Aires, Argentina, y hacer todo un viaje de 16 días aproximadamente", señaló.

Resaltó que ha sido muy "conmovedor" para él estar sentado con sus hijos organizando el viaje "como lo hacíamos siempre con Christian, pero bueno, esta vez, seremos los tres solos".

El famoso actor de la telenovela 'La Reina del Sur' recordó que disfrutaban del tiempo como familia viajando en fechas importantes.

"Teníamos esa costumbre como familia, que siempre las navidades, el año nuevo y los veranos, siempre la pasábamos juntos, en familia; hacíamos un viaje por alguna parte del mundo", indicó.

El pasado 26 de febrero, la actriz Christian Bach murió por un paro respiratorio. Ha transcurrido casi medio año de su sensible fallecimiento y su esposo, Humberto Zurita, sostiene que su partida lo unió aún más a sus hijos.

"Quizá lo que más le agradezco es los dos hijos que me dejó y que finalmente hoy, tenemos una alianza muy poderosa. Así es la vida, de pronto; tiene que ocurrir una desgracia, una tragedia tan fuerte, como para que de pronto, no es que no haya tenido este contacto que tengo con mis hijos, pero hoy es muy monolítica la unión que tenemos, nos juntamos mucho, hablamos mucho", precisó.



