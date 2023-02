El actor Hugh Jackman reveló que está asistiendo a terapia para lidiar con traumas del pasado. El popular ‘Wolverine’ explicó que sus sesiones son parte de un programa de terapia que durará seis meses.

Jackman habló sobre sus problemas de salud mental en el marco del estreno de su película The Son, donde interpreta al padre de un adolescente suicida.

“Lo más importante”, explicó Hugh, es “ayudarme a relacionarme mejor con las personas que amo en mi vida, realmente entender y vivir en sus zapatos y ser lo suficientemente claro como para poder verlos”.

Según el medio The Sun, el actor tuvo una vida dura, pues toda su vida sufrió una sensación de abandono. “Solía pensar, y tal vez me enseñaron: ‘No, debes ser fuerte, estar allí para que puedan apoyarse en ti, (pero) la vulnerabilidad es un superpoder. Negar el miedo, la preocupación o la duda para parecer fuerte es en realidad débil”, agregó.

Anteriormente, el actor había confesado que no veía la importancia de asistir a terapia. Sin embargo, la filmación de la película y el fallecimiento de su padre, quien lo crio durante toda su vida, le ayudaron a entender mejor la salud mental.





SU MADRE LO ABANDONÓ





El actor había señalado anteriormente que el abandono de su madre fue una experiencia dura. “Fue traumático”, dijo Hugh, recordando su infancia tan difícil. “Pensé que probablemente iba a volver. Y luego se prolongó una y otra vez”, agregó el actor, quien reveló que solo veía a su madre una vez al año.

Su madre, quien lo abandonó a los 8 años, sufrió una depresión post-parto y lo abandonó en Inglaterra con su padre.

“Una de las cosas que más recuerdo es esa horrible sensación de que la gente hablaba de ti y te miraba porque era extraño que tu mamá se fuera. Durante muchos años pensé que no iba a ser para siempre, así que me aferré a eso. Hasta la edad de 12 o 13 años pensé que mamá y papá volverían a estar juntos, darme cuenta de que no iba a suceder fue probablemente el momento más difícil”, confesó en una entrevista en el 2012.

Sin embargo, el actor comentó que la terapia le está ayudando mucho y que hizo las pases con su madre, con la que ahora se lleva bien.