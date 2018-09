La reconocida actriz británica Judi Dench se pronunció sobre las denuncias de acoso sexual en contra de su colega Kevin Spacey. La veterana actriz no dudó en resaltar las cualidades del actor.

La actriz Judi Dench asistió al Festival de San Sebastián para recibir el reconocimiento honorífico Premio Donostia, distinción que resalta la carrera actoral de la intérprete. En la rueda de prensa previa al reconocimiento, Dench se pronunció sobre el caso de Spacey.

"No sé cuáles son las condiciones de su situación, pero siempre fue un actor maravilloso y un buen amigo... No puedo aprobar de ninguna manera lo que ha hecho, pero me pregunto: ¿Es necesario que ya no haga películas?", manifestó Dench.

Estas declaraciones surgen luego que Netflix de por muerto a su personaje en la serie 'House of cards' y que Ridley Scott decidiera eliminarlo y volver a rodar las imágenes en las que aparecía en la película 'Todo el dinero del mundo'.

"¿Tenemos que dar marcha atrás a la historia de cualquiera que se haya portado mal o cometido un crimen? ¿Vamos a excluirlos siempre de nuestra historia cinematográfica? No lo sé", dijo Judi Dench, quien recordó que Kevin Spacey la apoyó cuando actuaron en 'The Shipping News' (2001), luego de la muerte de su marido.

"Fue inestimable a la hora de animarme, me alegró la vida y me mantuvo al pie del cañón", agregó la intérprete británica.