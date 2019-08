La depresión te puede acabar y eso pasó con Eugenia Cauduro, la actriz mexicana que fue modelo y rostro de Televisa en la década de los 90, pero lamentablemente una desilusión amorosa la sumió en un estado calamitoso que le ha tomado muchos años en poder superar y retomar las riendas de su vida personal y profesional.

La actriz y modelo empezó su carrera gracias al baile, ya que a los 6 años estudió ballet clásico. A los 15 años se dedicó de llenó al modelaje y llegó a importantes pasarelas del mundo.

A los 22 años se convirtió en la imagen del Canal de las Estrellas, fue así como su rostro ganó el reconocimiento del público. "Alguna vez tendremos alas" fue el melodrama que marcó su debut como actriz en la televisión en el año 1997 y desde ese momento alcanzó el éxito que tanto anhelaba, pero no todo fue felicidad.

Eugenia Cauduro fue una de las actrices más popular en la década de los 90 (Foto: Instagram)

Después de dar el salto al mundo de las telenovelas y recibir protagónicos, Eugenia Cauduro se divorció de Enrique Morán, el padre de sus hijos Patricio y Luciana.

La separación sumió a la actriz en una profunda depresión que no solo la alejó de los primeros planos de la actuación, sino que también tuvo implicaciones físicas, ya que llegó a subir 30 kilos.

¿QUÉ PASÓ CON EUGENIA CAUDURO?

Eugenia Cauduro estuvo sumida en una fuerte depresión durante 10 años al ponerle punto final a su matrimonio y esto le generó grabes problemas emocionales y además, subió de peso más de 30 kilos, situación que le conllevó estigmas y críticas.

"Cuando descubrí que tenía depresión me dolió muchísimo porque se me fue una década de mi vida, son muchos años de no tener una relación, una pareja, de perder gusto por mi propia vida. Apenas estoy reencontrándome, llevo un proceso de dos años y ¿sabes qué?, también esto me permitió entender la historia tan fuerte que puede haber detrás de una mujer con sobrepeso", dijo en entrevista para el diario El Universal, el pasado 4 de febrero.

Su incremento de talla también cambió el tipo de personajes que le ofrecieron en televisión: "Mi tipo no se prestaría a ser servidumbre si yo no hubiera engordado, pero gracias a eso pude interpretar otros personajes como a Lolita en 'Abismo de pasión', o a Teresa en 'Hijas de la luna', un tipo de empleada doméstica que venía del pueblo”.

Después de luchar contra la depresión y superarse gracias a su familia, Eugenia llegó a un momento de aceptación y ahora promueve una imagen de seguridad y confianza.

“No son las piernas más hermosas ni mucho menos las más delgadas pero son MIS piernas y las amo! Y me quiero y acepto como soy sin importar a quien le gusten o no, o lo que digan o dejen de decir. Yo me siento orgullosa del esfuerzo que he hecho para que se hoy sean 4 tallas menos! Ahhh!! porque estaban casi el doble de gruesas!!! “, expresó en su cuenta de Instagram.

“Así que se las presento sin filtro ni nada para agradecer a todos los que con su apoyo y cariño me han ayudado a seguir adelante para alcanzar mi meta, y a quienes gustan de criticar lo hagan como saben hacerlo!! Todo me motiva!!! Por cierto que mis pies tampoco son los más agraciados pero también los amo! Ni se imaginan por dónde han caminado! Me han llevado a descubrir lugares maravillosos y han alcanzado la cima de muchos lugares increíbles!!!!!!! Un beso a todos continuará…”, agregó.