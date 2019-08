Maddox, el hijo mayor de Angelina Jolie, rechazaría a Brad Pitt como su padre

De nuevo surgen rumores en torno a la tensa relación entre Brad Pitt y su hijo mayor, Maddox. "Maddox realmente no se ve a sí mismo como el hijo de Brad", refirió una fuente a la revista Us Weekly.

El vínculo filial se vio afectado en setiembre de 2016, fecha en la que Angelina Jolie anunció su rompimiento matrimonial de Brad Pitt.

La separación se dio tras una pelea entre Jolie y Pitt en un avión que llevaba a la familia rumbo a Los Ángeles. Especulaciones en torno al impase afirman que el actor, en estado de ebriedad, golpeó a su hijo Maddox, quien intervino en el altercado para defender a su madre.

"Hubo una discusión padre-hijo que no se manejó de la manera correcta y se intensificó más de lo que debería", reveló una fuente a la revista People.

Allegados al actor desmintieron que lo golpeara. "No hubo abuso físico, nadie resultó físicamente dañado. No golpeó a su hijo en la cara de ninguna manera. Él no hizo eso. Le puso las manos encima, sí, porque la confrontación estaba fuera de control", precisó.

Se supo además que para la Navidad de 2018, Maddox y Pax, de 15 años, optaron por no ir a la casa de su padre como sus otros hermanos.

Angelina Jolie adoptó a Maddox en Camboya en 2002 y cuatro años después lo hizo Brad Pitt.