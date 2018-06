Hijo de Johnny Depp y Vanessa Paradis tendría "graves problemas de salud" [FOTOS]

Un nuevo problema aqueja la vida de Johnny Depp , quien hace una semana se sinceró en una entrevista a la revista Rolling Stone , y habló de sus problemas con el alcohol y sus deudas. Junto a su ex pareja, la actriz francesa Vanessa Paradis , enfrentan el reto más difícil de sus vidas.

Según la revista People , Vanessa Paradis no asistió al estreno de su película ‘A Knife in the heart’ en París porque se encontraba con Jack Depp , su hijo de 16 años, que se encuentra delicado de salud.

"Desafortunadamente, Vanessa Paradis no pudo unirse a nosotros esta noche, tuvo que ausentarse debido a los serios problemas de salud de su hijo ", manifestó Yann Gonzáles, director de la película, durante la ceremonia.

Hasta el momento, se desconoce el mal que aqueja al hijo de Johnny Depp con Vanessa Paradis . Según la revista People , los representantes de ambos artistas no han respondido sus llamadas y tampoco han emitido un pronunciamiento al respecto.

Esta noticia no habría caído del todo bien para el protagonista de ‘Piratas del Caribe’ , ya que se hace pública mientras que él realiza una gira por Europa junto a su banda, ' The Hollywood Vampires' , que integra junto a Alice Cooper y Joe Perry .

Hay que recordar que la pareja nunca se casó, tuvieron una relación que duró 14 años (1998 - 2012) y fruto de su relación tuvieron dos hijos: Lily Rose Depp y Jack Depp , cuyo nombre real es John Christopher Depp III .