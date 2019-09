José Eduardo Derbez, hijo del actor Eugenio Derbez, rompió su silenció y se pronunció tras su separación de Bárbara Escalante

“Ahorita estoy concentrado en mi carrera, así que me siento muy tranquilo (...) A mí sí me gustaría casarme, tener una familia, pero como lo he dicho todo este tiempo, ahorita no, yo creo que más adelante, todo a su tiempo. Ahorita soy un polluelo que está saliendo del capullo, un polluelo medio traqueteadón, pero va saliendo del capullo", precisó en declaraciones al programa ‘Hoy’.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Pese a la serenidad de José Eduardo Derbez, todo hace indicar que la ruptura de la relación sería por infidelidad por parte de Escalante.

Una amiga cercana de la pareja, en conversación con la revista TV Notas, reveló que ambos cometieron errores en la relación.

Según su testimonio, desde hace dos años, ambos buscaron darle un giro a su noviazgo y comenzaron a practicar tríos con otras mujeres.

Sin embargo, para mala suerte de José Eduardo, una de estas féminas terminó conquistando a su exnovia, quien nunca ocultó su bisexualidad.

“Ambos son inmaduros y no le daban importancia a la relación, la cual fue totalmente enferma y súper tóxica; son muy intensos y si él le hacía algo o la engañaba, ella se desquitaba y le pagaba con la misma moneda”, cuenta la amiga.

De acuerdo a la versión de esta allegada de ambos, el hijo de Eugenio Derbez encontró a Escalante y a su amante en la cama tras ingresar a su apartamento porque se había olvidado una pertenencia.