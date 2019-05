¡Increíble! Hija de Jennifer López y Marc Anthony sorprende cantando [VIDEO]

La hija de Jennifer López y Marc Anthony , Emme, de tan solo 11 años, se lució con sus habilidades vocales y dejó clara la herencia musical que le viene de sus padres famosos.

A través de un video que compartió la artista en su canal de YouTube, se aprecia como la pequeña llega a un ensayo y canta varias estrofas del exitoso tema de Alicia Keys, If I Ain’t Got You.

Delante de varias personas, pero mirando fijamente a su madre, la pequeña entona una parte de la canción acompañada de un instructor al piano.

Al terminar su interpretación, los presentes aplauden a Emme, quien se funde en un abrazo con su orgullosa madre Jennifer López.



