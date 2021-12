María Pía Copello y su hija Catalina, de 7 años, aparecieron el último viernes el set de “Magaly TV: La Firme” para promocionar su nuevo tema “Bailando sola”. Ambas hablaron sobre su experiencia de grabar su nuevo single, además de lo divertido que es realizar contenido para sus redes sociales.

“Mis invitadas de hoy son, la estrella Catalina, buenas noches. ¿Cómo estás Catalina has venido acompañada de tu mamá?”, dijo sonriendo la periodista de ATV.

“Sí, porque me gusta acompañar a mi mamá”, respondió inmediatamente la pequeña. “Es su primera entrevista en vivo. Gracias por la invitación, muy contentas por el lanzamiento de ‘Bailando sola’, es el segundo single, lo hemos disfrutado muchísimo, pero también ha sido bastante trabajo”, comentó María Pía.

La exanimadora infantil también se refirió a las críticas que recibe en redes sociales por exponer a su hija.

“Ella ha nacido en este mundo y para nosotros es súper natural, entonces no le veo nada de malo. Respeto a las personas que no quieren exhibir a sus hijos, lo respeto, pero también respeten mi posición y la de su papá. Él me acompaña el día de hoy, nunca se le ve, pero siempre está atrás con nosotros. Somos una familia súper unida”, explicó Copello.

En otro momento, Magaly comentó que Catalina está realizando su “fondo” para su futuro. “No saben. Catita está haciendo su fondito y su papá, el financiero de la familia, administra. Ella cuando tenga 18 años va a tener su fondito”, acotó Medina.

“Le pago, obviamente. Su papá es el me dice a ver, (yo le digo) déjame algo”, respondió entre risas la exconductora de “Esto es Guerra”.

