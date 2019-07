¡Dejaron atrás el reguetón! Héctor 'El Father' y Julio 'Voltio' preparan gira como pastores evangélicos

¡De enemigos a hermanos! Héctor 'El Father' y Julio Voltio eran unos de los reguetoneros más popular a finales de los años 90, pero no se llevaban. Pese a ello, cautivaban al público con su 'flow' en cada uno de sus conciertos, hasta que todo eso acabó: ya no pertenecen más al género urbano y ahora son más que amigos, hermanos, y van por el mundo predicando la palabra de Dios.

Con la sinceridad que lo caracteriza, el evangelista Héctor Luis Delgado Román, quien pertenece a la iglesia Cristo Misionera en Canóvanas, comentó hace unos años que era enemigo de Julio Voltio y ambos se amenazaron de muerte, pero Dios los unió.

"Creo que cuando uno mira para el reguetón, de las cincos personas que uno pensaba que no se iba a convertir a Cristo, eran Julio y yo. En un momento nos amenazamos de muerte, nosotros no nos podíamos ver y, sin embargo, Dios puso la mirada en nosotros. Lo que satanás quería destruir en un tiempo, Dios lo unió para dar vida a otros a través de la palabra", dijo.

Hace once años, Héctor 'El Father' decidió retirarse de la música y reconoció en una entrevista en la agencia EFE que su vida no tenía control, debido a que había vivido momentos muy difíciles y llegó al punto de querer quitarse la vida por sus muchos errores en su matrimonio.

Sus populares temas como "Baila morena" (con Tito el Bambino) o "Tu quieres duro" que lo llevaron a la cúspide en su carrera, simplemente eran una ilusión que con el tiempo se apagó.

Héctor 'El Father' sintió el llamado de Cristo para ingresar a una iglesia evangélica y llevar el mensaje a las personas que más lo necesitan.

El ahora pastor evangélico se dedica a la promoción del empleo a corto y largo plazo para así brindar ayudar a comunidades vulnerables de Puerto Rico. Esto a través de su fundación, Azriel, en asociación con el Instituto Socio-Económico Comunitario (Insec) de dicho país.

Por su parte, Julio Irving Ramos Filomeno, más conocido como Julio Voltio, se convirtió al cristianismo en 2014 y cada día se encomienda a Dios.

"No estoy ya para esto, Cristo me ha llamado tantas veces y siento que esta puede ser la última. Siempre me porté mal, mi mochila estaba llena de pecados, pero ya eso pasó. Sí, de verdad acepté a Cristo como mi salvador, de verdad que sí porque a veces uno tiene un vacío en el corazón", expresó en la entrevista radial", expresó el boricua.

El exreguetonero, quien tras más de quince años dedicados al género urbano, sacó su primer disco de salsa cristiana.

Ahora, Héctor 'El Father' y Julio Voltio comparten un programa radial cristiano y alistan la gira evangélica "De la tarima al altar".

