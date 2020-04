La cadena HBO está preparando una serie de terror basada en la película “Hellraiser”, un clásico del género que dirigió y escribió Clive Barker y que dio a pie a una saga tan extensa como querida por los fans del cine más escalofriante.

El medio especializado Deadline aseguró este lunes que el realizador estadounidense David Gordon Green se encargará de dirigir el episodio piloto y que también se pondrá tras la cámara en algunos capítulos más de esta serie.

La carrera de David Gordon Green sobresale especialmente por su recuperación de la saga de "Halloween" con una película homónima de 2018 que protagonizó Jamie Lee Curtis.

Este filme contó con un guion obra de Danny McBride y el propio Gordon Green con el que decidieron ignorar todas las continuaciones rodadas desde el largometraje original de John Carpenter ("Halloween", 1978), quien, además, dio su bendición a esta secuela al figurar como productor ejecutivo.

El director tenía previsto estrenar una secuela, "Halloween Kills", en octubre de este año, aunque este lanzamiento, como el resto de propuestas de Hollywood, está entre interrogantes por la crisis global del coronavirus.

La serie sobre "Hellraiser", que llevará a la pequeña pantalla al malvado Pinhead, contará como guionistas con Mark Verheiden, que ha trabajado en proyectos televisivos como "Battlestar Gallactica" o "Heroes"; y Michael Dougherty, que ha dejado su huella en cintas como "X-Men: Apocalypse" (2016) o "Godzilla: King of the Monsters" (2019).

La saga de “Hellraiser” incluye diez películas hasta la fecha aunque tiene otra cinta en marcha, por parte de la compañía Spyglass, para expandir aún más esta larga historia de terror en el cine.

No obstante, la nueva serie de HBO sobre “Hellraiser” no guarda relación ni comparte responsables con esta otra película sino que es un proyecto independiente. Por ahora no se conocen detalles de la trama ni del reparto de la serie de HBO.

