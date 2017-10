La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos expulsó de sus filas al productor Harvey Weinstein, quien enfrenta un gran número de acusaciones por abuso sexual y hasta violación por parte de diversas actrices.

Cara Delevingne, Léa Seydoux, Mira Sorvino, Rosana Arquette, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow o Rose McGowan son algunas de las numerosas actrices que han denunciado haber sufrido de abusos sexuales en los inicios de sus carreras, informa el Nuevo Herald.

El escandaloso caso inició luego de que una publicación en el diario The New York Times del 6 de octubre en el que se lo acusaba de ser un abusador sexual. Desde entonces las denuncias no cesan.

La primera denuncia fue la de la actriz Lucia Evans, quien acusó al productor de acoso sexual y violación. Y abrió el camino para que más personalidades se pronunciaran.