Un video en el cual se le observa a un incómodo Harry Styles viene circulando en redes sociales. El cantante británico fue tocado indebidamente en pleno concierto que ofrecía.

En la grabación, se observa al ex integrante de One Direction arrodillarse en el escenario como parte de su actuación para seguir interpretando uno de sus temas.

De pronto, varias manos empiezan a tocarlo rápidamente, pero hubo una que se sobrepasó porque fue directamente hacia sus genitales. Al sentir el tocamiento, el artista se levanta raudamente y retrocede.

Observa el video aquí:

#RespectHarry

El que tengas a tu ídolo cerca no te da derecho a tocarle sus partes, mejor disfruta el momento y grábalo sin hacer eso!! pic.twitter.com/YgnA77okgA — cam. (@stylesroses_) 22 de octubre de 2017

Este incidente provocó que en Twitter, un 'hashtag' fuese creado en apoyo a Harry Styles. Varios usuarios criticaron este accionar por parte de los fanáticos del cantante.

"Dejen de sexualizar a Harry. Que sea tu ídolo no significa que lo puedas tocar así. Él es un ser humano también. Respeten. #RespectHarry", dijo uno de los cibernautas.

"No creas que por ser su fan de hace años tienes el derecho a manosearlo, existen límites. Él no te conoce tu NO lo conoces no #RespectHarry", señaló otro usuario.

Mira más reacciones aquí:

Odio que traten asi a Harry, él siempre se acerca con tanta confianza a nosotras y le hacen eso, que ganas de ahorcarlas#RespectHarry — just like rae (@L0UlSCUL0N) 22 de octubre de 2017

QUE

SEA

UNA

PERSONA

FAMOSA

NO

TE

DA

DERECHO

DE

TOCARLO

INAPROPIADAMENTE #RespectHarry — pamela (@hestylegold) 22 de octubre de 2017