Harry Style no deja de sorprender a sus millones de fans en todo el mundo. Recientemente, el ex One Direction presentó el video de su canción ‘Watermelon Sugar’.

La canción ya está en YouTube y prácticamente, se convirtió en tendencia en la red social ya que es lo que todos están viendo en estos momentos.

‘Watermelon Sugar’, en solo unas horas de su lanzamiento en la red social, ha logrado más de dos millones de visualizaciones.

En el video, el músico aparece luciendo distintos atuendos y disfrutando de un día de sol, playa y arena. Además, está al lado de un grupo de mujeres que bailan a su alrededor y lo alimentan con sandías.

Muchos se preguntaban si el videoclip hacía alusión a la maturbación femenina, algo que no queda del todo claro aunque hay un sugestivo mensaje al inicio de las imágenes: “este video está dedicado a tocarse”.

