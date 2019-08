Harry Style descarta interpretar al nuevo 'Príncipe Eric' en el live-action de 'La Sirenita'

Confirmado. El cantante y actor Harry Styles no protagonizará al 'Príncipe Eric' en la versión live-action de 'La Sirenita'. "El estudio ya empezó a buscar otros (actores) para el papel y la decisión llegará en breve, detallaron fuentes cercanas al portal Variety.



"Los reportes sobre su ingreso a la producción de Disney fueron prematuros y Harry decidió terminar con las pláticas de manera amigable", señaló Variety.

La confirmación no ha sido del agrado de sus fans, quienes se han manifestado a través de Instagram como frases como: "Sé nuestro príncipe", "ese papel es para ti", "tenía mucha esperanza en ese personaje y ahora estoy triste", "¿por qué dejaste el papel?", "¿por qué nos haces esto?"

Con esto, queda claro que el ex One Direction no compartirá roles con Halle Bailey, quien ya ha sido confirmada como 'La Sirenita'.