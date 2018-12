El actor Rupert Grint (30) acaba de revelar que le es muy difícil distanciarse de su personaje Ron Weasley en "Harry Potter". El éxito de las películas fue tal que millones de personas solo lo reconocen por dicha película.

Rupert Grint acaba de dar un gran paso en su carrera y ahora trabajará bajo la dirección de M. Night Shyamalan en una nueva serie de thriller psicológico para Apple. Se desconocen más detalles del proyecto.

El protagonista de "Crackle Snatch" y "Sick Note" manifiesta que es complicado que no lo liguen al universo de "Harry Potter".

"La línea entre Ron y yo se hizo más delgada con cada película y creo que nos convertimos prácticamente en la misma persona. Hay mucho de mí en Ron", confiesa el actor.

"No quiero compararlo con salir de la cárcel porque no era una prisión, pero sí tenía ganas de salir del personaje. Fue agradable respirar el aire fresco y ahora estoy disfrutando mucho alejarme un poco más de ese mundo", sentencia Rupert Grint a The Guardian.

El actor comentó que tenía deseos de dejar su papel de Ron Weasley tras la cuarta película de "Harry Potter". El joven vivía abrumado por fama ganada.

"Para las primeras películas de Harry Potter estuve viviendo el sueño. La razón por la que hice una audición fue porque amaba los libros. Cuando llegué a filmar tres o cuatro, empecé a sentir un peso abrumador de responsabilidad porque eran increíblemente populares. Todo lo de la prensa y la alfombra roja fue un ataque a los sentidos. No sobresalgo en ese tipo de ambiente", manifiesta.

El británico indica que los únicos que podían entender lo que vivía eran Daniel Radcliffe y Emma Watson porque les pasaba exactamente lo mismo. Grint indica que el tiempo hizo que cada uno de ellos se dedique a otros temas y al crecimiento personal.