Tras el éxito obtenido por la saga de películas de Harry Potter , muchos de sus protagonistas tomaron rumbos diferentes en el mundo artístico; sin embargo, su amistad perdura a pesar de los años y así lo han demostrado en redes.

La actriz Evanna Lynch, recordada por dar vida a ‘Luna Lovegood’ en Harry Potter, continuó su carrera profesional como bailarina y logró llegar a la final del reality 'Dancing With the Stars'. Dicho logro no pasó desapercibido por sus ex compañeros que le desearon lo mejor en el reto de baile.

A través de un video compartido en sus redes, los actores Emma Watson (Hermione Granger), Tom Felton (Draco Malfoy), Bonnie Wright (Ginny Weasley), James Phelps (Fred Weasley), Katie Leung (Cho Chang) y Matthew Lewis (Neville Longbottom) enviaron su saludo y le desearon la mayor de las suertes a Evanna y su pareja Keo Motsepe en el concurso.

Mientras ‘Hermione Granger’ la felicitaba y le aconsejaba que “salga a matar” en la última gala, ‘Draco Malfoy’ le decía que olviden sus diferencias por esa noche, y que lo haga sentir orgulloso con su presentación.

Incluso J.K. Rowling, creadora de la saga Harry Potter, también envió sus buenos deseos a Evanna Lynch en “Dancing With the Stars”.

Con el apoyo de sus ex compañeros, Evanna Lynch y Keo Motsepe obtuvieron el tercer lugar en la competencia de baile. Pese a no haber ganado, logró lo que muy pocas veces ha sucedido, reunir a los protagonista de Harry Potter.