Murió Harold Prince, director y productor de Broadway, a los 91 años

Harold Prince, director y productor de Broadway , reconocido por expandir los límites del teatro musical con espectáculos como “El fantasma de la ópera”, “Cabaret”, “Compañía” y “Sweeney Todd”, falleció a los 91 años, según confirmó su publicista.

El ganador de 21 premios Tony murió hoy, 31 de julio, de una breve enfermedad durante su estadía en Reykjavik, Islandia, precisó su publicista Rick Miramontez.

El director era reconocido por desafiar los límites al musicalizar temas poco convencionales como la apertura de Japón al oeste del siglo XIX.

Asimismo, en su vasta carrera ayudó a crear éxitos musicales de Broadway, primero como productor de programas como "The Pajama Game", "Damn Yankees", "West Side Story", "A Funny Thing Happened on the Way to the Forum "y" Fiddler on the Roof".

Luego, se convirtió en director, supervisando musicales tan emblemáticos como “Cabaret”, “Company”,”Follies”,”Sweeney Todd”,”Evita” y “El fantasma de la ópera”.

Durante sus más de 50 años de carrera, Harold Prince recibió 21 premios Tony, incluyendo dos Tonys emblemáticos, uno en 1972 cuando "Fiddler" se convirtió en el musical más antiguo de Broadway en ese momento, y otro en 1974 para un renacimiento de "Candide".