La modelo Hailey Baldwin mostró su molestia mediante redes sociales luego que se publicaran imágenes donde se veía un gran cambio en su rostro, dando a entender que se operó. Es así que ella utilizó sus redes sociales para negarlo rotundamente.

En Instagram, diferentes usuarios afirmaron que la esposa de Justin Bieber se perfiló la nariz y el mentón. Baldwin (su apellido de soltera) no se quedó callada comentó en dichas fotografías. “Dejen de usar fotografías editadas. La imagen de la derecha no es como yo luzco", sentenció

La estadounidense de 23 años afirmó que no se ha operado. "Nunca he tocado mi rostro y si se van a sentar a comparar mi imagen a los 13 años, con una a mis 23, al menos usen una foto natural que no esté editada”, afirmó la modelo en sus redes sociales.

Hailey Baldwin responde en Instagram.

Baldwin también señaló que ella no se haría alguna cirugía porque tiene miedo y aseguró que defiende a quienes sí deciden hacerse un retoque. “Nunca me he inyectado nada en la cara. Me alegra que todas las personas puedan hacer lo que sea que las haga felices y más cómodos con ellos mismos. Personalmente me aterrorizan (las cirugías), ¿y si pasa algo malo?”, añadió.

Cabe resaltar que Hailey y Justin Bieber se encuentran en Canadá, país de origen del cantante, pasando la cuarentena. Ambos afirman que están en medio de un bosque sin contacto con personas para evitar un contagio.

