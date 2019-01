Hailey Baldwin y Kendall Jenner, ¿cómo se hicieron las mejores amigas? La verdadera historia de su amistad

Cualquiera podría asumir que Hailey Baldwin y Kendall Jenner se hicieron a través de la magia del modelaje; sin embargo, la historia de esta amistad no tiene una relación directa con las pasarellas. Hailey Baldwin está en boca de todos por su relación con el cantante Justin Bieber, con quien se casó el pasado setiembre en Nueva York y ahora se encuentran planeando su matrimonio religioso. Además, Baldwin se ha convertido en un sello de las revistas especializadas en moda y de los carteles publicitarios de la industria durante los últimos años.

En tanto, Kendall Jenner dejó de ser hace un buen tiempo “una de las Kardashian” e se hizo de un nombre, convirtiéndose en la modelo mejor pagada del mundo en 2017, según la revista Forbes.

¿Cómo se hicieron mejores amigas? Hailey Baldwin es miembro básico del equipo de BFF de la familia KarJenner durante años y fomentó una relación especialmente estrecha con Kendall Jenner. Fuera de la pasarela, el dúo se ha vuelto más cercano que nunca, disfrutando de sus famosas noches de chicas, como podemos ver en sus redes sociales, bebiendo vino o de fiesta en un yate en las Bahamas, o disfrutando de festivales de música.

Hailey Baldwin y Kendall Jenner son tan BFF (Best Friend Forever - Mejores amigos para siempre) que ambas diseñan tatuajes especiales la una para la otra. En junio de 2015, las estrellas visitaron un salón de Nueva York para hacerse tatuajes de amistad, que documentaron en las redes sociales.

Un año después, en 2016, la esposa de Justin Bieber reveló que Jenner le diseñó uno de sus tatuajes: Las letras “PR” en su mano izquierda y "AY" en la derecha. Cuando las manos de la modelo están en una posición de oración forma la palabra “Pray” (Ora).

¿Qué dijo Kendall Jenner sobre su amistad con Hailey Baldwin?

La top model habló sobre su estrecha amistad con Baldwin, la estrella de Keeping Up with Kardashians admitió que su hermana menor, Kylie Jenner, es en realidad la razón por la que se acercó tanto a la esposa de Bieber.

"En realidad, era la mejor amiga de Kylie, y yo era muy amiga de su prima Irlanda (la hija de Alec Baldwin)", dijo Kendall. "Hailey vivía en Nueva York y cada vez que estábamos allí, salíamos con ella".

Aunque su relación evolucionó a lo largo de los años, Kendall señaló que siguen siendo las mejores amigas, aunque, por supuesto, no siempre se vean en persona.

“Siempre hemos permanecido cerca, con el paso del tiempo hemos madurado. Realmente hemos encontrado nuestra propia identidad, lo que creo que era importante para ambas”, dijo Kendall.

Las confesiones de Hailey y Kendall en Carpool Karaoke: The Series

La amistad entre Hailey Baldwin y Kendall Jenner es tan sólida, que las mentiras entre ellas no tienen espacio. Sin embargo, en una reciente participación en un episodio de Carpool Karaoke: The Series pusieron a prueba su hermandad con un detector de mentiras.

En el clip podemos verlas dentro del auto con el equipo del polígrafo integrado en su cuerpo. Kendall inicia la ronda de preguntas, cuestionando a Hailey sobre el look que lleva en ese momento, a lo que la esposa de Justin Bieber da una respuesta positiva, que resulta ser verdadera.

Cuando llegó el turno de Hailey, ésta opta por hacer una pregunta sobre la vida amorosa y los ex de Kendall, cuestionando si había creado alguna vez una cuenta falsa de Instagram para espiar a algún exnovio. La respuesta fue contundente: “¡Conoces la respuesta! ¡Sí!”

Entre risas, las modelos continúan con la ronda de preguntas, cuando la hermana del clan Kardashian-Jenner le preguntó a Baldwin si Justin Bieber creía que ella es cool. “Por supuesto” respondió la modelo; sin embargo, la respuesta del polígrafo reveló que mentía.

Kendall Jenner sobre boda de Hailey Baldwin con Justin Bieber

Kendall Jenner estuvo en The Tonight Show para conversar con Jimmy Fallon. La modelo conversó de todo, y uno de los temas fue el matrimonio de su mejor amiga con el cantante canadiense.



Todo el mundo quería escuchar la opinión de Jenner al respecto y esto fue lo que dijo: "Si ellos son felices, yo soy feliz. He sido amigo de ambos por mucho tiempo. Así que si todos están felices, eso me hace feliz”.