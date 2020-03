Hailey Baldwin dio una entrevista en Jimmy Fallon en “The Tonight Show” donde habló de sus proyectos y señaló cómo empezó a hablar con su ahora esposo Justin Bieber.

La modelo narró que la última vez que visitó dicho programa mostró una habilidad secreta: abrir las botellas con los dientes, truco que llamó mucho la atención del cantante. “Hay una divertida historia detrás de esto. La última vez que estuve aquí hicimos un pequeño truco de abrir una botella con mis dientes”, recordó.

“A la mañana siguiente, después de emitirse la entrevista, recibí una llamada telefónica de ‘cierta persona’. Él me habló diciendo ‘te vi anoche con Jimmy Fallon, te veías muy bien. Me encantó ese truco que hiciste, no tenía idea de que pudieras hacer eso, fue genial’”, agregó Baldwin.

Baldwin afirmó sentirse bien por el interés que él mostró. “Colgué y ahora estoy casada con esa cierta persona”.

La modelo consideró que, si bien se casó joven, no se arrepiente de haber dado el ‘siguiente paso’ con Justin Bieber.

