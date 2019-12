Hailey Baldwin, esposa de Justin Bieber, publicó fotografías inéditas del matrimonio religioso con el músico canadiense. En imágenes se puede ver a la modelo posando con su traje de novia y celebrando con sus amigos.

Como se recuerda, Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron el pasado lunes 30 de octubre de este año en una ceremonia en un resort al sur de California. Al evento solo asistieron familiares y amigos más cercanos de la pareja.

La revista People y E! News indicaron que a la boda religiosa solo asistieron sus padres y celebridades como Ed Sheeran, Kylie y Kendall Jenner, Usher y el actor Alec Baldwin, tío de la novia.

Cabe indicar que Hailey Baldwin se ha convertido en el apoyo que el ídolo juvenil necesitaba cuando pasaba por un fuerte cuadro de depresión. “Oren por mí”, escribió en alguna oportunidad el intérprete de ‘Baby’ en Instagram.

“Mejor a los 70 bebé. Te quiero más cada día. Me desafías, me fortaleces a ti y a tu forma general de ser más geniales y más increíbles que yo, y estoy de acuerdo con eso”, escribió el canadiense en su red social.

La esposa del músico mostró todo su cariño con el siguiente mensaje. “Mi amor, eres un hombre increíble, me haces un mejor ser humano, me haces más feliz de lo que nunca he sido. Locamente orgullosa de quien eres y en quién te estás convirtiendo. Te amo más cada día “, escribió Baldwin.