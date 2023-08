Tras su participación en la novela mexicana ‘Nadie como tú', Guty Carrera parece estar en una muy exitosa en el país azteca, al igual que su compatriota Nicola Porcella, quien recibió mucha acogida por ‘La Casa de los Famosos’. ¿Qué dijo el ex de Melissa Loza sobre este?

Guty empezó diciendo que todo lo que ha obtenido (papeles de actuación y trabajo) fue por sus propios méritos: “yo siempre he hecho casting, a mí nunca nadie me regaló absolutamente nada. Siempre vine a hacer casting, nunca por recomendación ni porque conozco a tal o porque me llevo bien con tal, jamás fue así”, dijo en ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, dio a entender que le importa muy poco el éxito de su excompañero Nicola, pues desconoce su vida: “no tengo idea sobre lo que está haciendo Nicola. Sé que estuvo en ‘La Casa de los Famosos’, pero te digo, voy tres meses grabando y, en realidad, mi vida es estudiar y grabar, pero lo de la novela (en la que Nicola actuará) fue un pedido de los fans y Juan (productor) es bastante respetuoso con eso y dijo sí, pero más allá de eso no sé”, declaró.

Por último, el popular autor de la frase ‘Yo no fui infiel’ marcó distancia de tener una amistad con el exguerrero, ya que contó que nunca frecuentaron en reuniones ni fiestas, pero que le parece bien cómo le está yendo. Quiso diferenciarse de este y señaló que ya lleva más de diez proyectos en México.