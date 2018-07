A cuatro años de la muerte del líder de Soda Stereo , Gustavo Cerati , su hijo habló por primera vez y recordó las enseñanzas que le dejó el vocalista argentino, quien falleció en 2014 tras estar cuatro años internado.

A través de una serie de emotivos mensajes, Benito Cerati decidió pronunciarse y reflexionó sobre la partida de Gustavo Cerati . Además, contó cuáles fueron las últimas palabras que escuchó de parte del líder de Soda Stereo .

“Me acuerdo de que lo último que me dijo mi viejo fue: 'no nos vamos a ver por un largo tiempo, muchacho. Cuidate' y se fue de gira por el universo”, reveló Benito Cerati a través de su cuenta de Twitter .

“Se me hace difícil no poder mostrarte cómo estoy ahora, tu punto de vista sobre las cosas, como siempre. Me haces falta, pero después me acuerdo que ya diste todo”, agregó el joven músico de 24 años.

A forma de catarsis, Benito habló de los últimos años de vida de su padre y aseguró que verlo postrado en una cama durante cuatro años fue una experiencia que recién empieza a superar.

“Los cuatro años siguientes fueron horribles. Fueron ver a un padre morir todos los días. Fueron cuatro años donde mi vida estuvo estancada. Donde no hubo progreso, solo deterioro físico y mental para la familia. Hoy, recién en estos momentos estamos empezando a salir adelante”, señaló el hijo de Gustavo Cerati.

“Vi a mi familia teniendo sus propios problemas manejando la situación y viendo como ninguno podía más. Otros buitres alrededor se aprovechaban de nosotros para hacer más daño”, agregó.

Finalmente, Benito aseguró que la última vez que visitó al líder de Soda Stereo fue para contarle que había sido nominado a los premios Gardel.

“La última vez que pude visitar a mi papá en el hospital fue para decirle que mi disco había sido nominado a los premios Gardel. Hizo un movimiento semejante al que hacemos cuando nos da un “chucho de frío”, y apretó los dedos. El día que yo debía ir a los Gardel fue cuando falleció”, precisó.

“Y guarden esto porque es lo último que voy a decir sobre el tema. Cuesta mucho. No lo digo en entrevistas ni al aire en nada porque no puedo no llorar. Quien quiera saber cómo se sintió para nosotros, diríjanlo a este thread ”, finalizó.