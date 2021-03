“Sin senos sí hay paraíso” se ha convertido en una de las sagas más exitosas de Telemundo y a pesar que después de años cambió de nombre y se llamó “El final del paraíso”, mantuvo su popularidad. La historia protagonizada por Carmen Villalobos se posicionó como una de las mejores producciones y cuando llegó a su final, realmente, generó mucha sorpresa entre los fans, ya que quedaron muchas cosas inconclusas.

A lo largo de los años, la historia presentó a muchos personajes que fueron totalmente importantes para la trama y una de ellas fue ‘Daniela Beltrán’, la hija de ‘La diabla’. Esta mujer fue importante en la segunda temporada de la serie, ya que marcó el inicio de una nueva rivalidad entre los protagonistas.

Johanna Fadul fue la actriz elegida para ponerse en los zapatos de esta muchacha que resultó ser tan malvada como su madre y no dudó en hacerle la vida imposible a ‘Catalina, la pequeña’, ya que al igual que ‘La diabla’, le quiso quitar todo a la segunda hija de ‘Doña Hilda’.

Majida Issa ahora con Johanna Fadul, las 'Diablas' (Foto: Instagram)

Sin embargo, al inicio de la segunda temporada de “Sin senos sí hay paraíso”, ‘Daniela Beltrán’ decidió quitarse la vida y esto fue una sorpresa enorme para los fans, ya que la historia continuo. Ante esta gran interrogante que aún tienen los fans, Gustavo Bolívar reveló que sucedió.

¿POR QUÉ MATARON AL PERSONAJE DE JOHANNA FADUL?

La colombiana de 35 años se ganó pronto la simpatía del televidente a pesar de las maldades que realizaba en la ficción. Por eso no es de extrañar que a muchos les sorprendiera que el personaje tuviera el trágico desenlace que tuvo.

“Yo a ella no la hubiera sacado jamás”, reconoció meses atrás en una transmisión en vivo en Instagram el creador y guionista de la telenovela, Gustavo Bolívar.

Entonces, ¿por qué salió realmente Fadul de la exitosa saga?

“Yo a Fadul la saqué porque me habían dicho que ahí se terminaba la saga. Me dijeron: ‘Se acaba, ya no hay más temporadas’, entonces yo fui cerrando ciclos, cerré cosas y al final me dijeron: ‘No, vamos con otra temporada’”, explicó Bolívar.

“Yo estaba muy triste porque a ese personaje lo quería muchísimo. La diablita me dio mucho, a ella también y lo hizo muy bien. Yo a ella no la hubiera sacado jamás. Yo la saqué porque me dijeron que ahí se acababa, que no había más temporadas, pero como el rating siguió subiendo y el final marcó un rating gigante dijeron: ‘No, hagamos otra temporada’. Y yo ya la había matado”, aclaró el escritor de la saga en una transmisión en vivo en Instagram.