‘Guardianes de la galaxia’: Bautista se queja de despido de Gunn y dice que Disney es "nauseabundo"

La salida de James Gunn de la dirección de 'Guardianes de la Galaxia 3' aún sigue generando controversia dentro del equipo de la película. Dave Bautista, conocido también como Batista', ha mostrado todo su apoyo al director; sin embargo esto no sería suficiente para que Disney de vuelta atrás a su decisión.

Despedido el mes pasado por Disney a raíz de unas polémicos tuits publicados años atrás donde se burla de la pedofilia y las violaciones, James Gunn vio así como su proyecto más especial se le iba de las manos.

Pero el director encontró en Batista a uno de sus más férreos defensores.

El luchador volvió a demostrar su apoyo al director a través de su Twitter, cuando respondió a un fan la pregunta de: "¿Tienes planes o alguna respuesta si Disney no lo reinstala como director de 'Guardianes de la galaxia 3'?"

"Haré lo que estoy legalmente obligado a hacer, pero 'Guardianes de la galaxia' sin James Gunn no es 'Guardianes de la galaxia'. Además, es bastante nauseabundo trabajar para alguien que empodera una campaña calumniosa de fascistas cibernazis. Así es como me siento", respondió el ex luchador de la WWE.

Batista hace referencia a que los mensajes de Gunn fueron expuestos por personas de ultra derecha que apoyan al presidente Donald Trump, al cual James Gunn siempre se mostró confrontacional en sus mensajes.

Hace unos días, el elenco completo de "Guardianes de la galaxia" se pronunció en Twitter apoyando a James Gunn:

"Estar en las películas de 'Guardianes de la galaxia' ha sido un gran honor en cada una de nuestras vidas. No podemos dejar pasar este momento sin expresar nuestro amor,apoyo y gratitud a James. No estamos aquí defendiendo su bromas de años atrás sino compartiendo nuestra experiencia de haber pasado muchos años juntos en el set haciendo 'Guardianes de la galaxia' 1 y 2. El carácter que mostró tras su despido es consistente con el hombre que fue cada día en el set, y su disculpa, ahora y de años atrás cuando se refirió a sus palabras por primera vez, creemos que es del corazón, un corazón que todos conocemos, confiamos y amamos. Al seleccionarnos para la cinta nos permitió contar la historia de inadaptados que encuentran redención. Él cambió nuestras vidas para siempre. Creemos que el tema de la redención nunca ha sido más relevante que ahora", dice el texto.