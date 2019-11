El reality ‘Gran Hermano’ está envuelto en un escándalo de violación que ha conmocionado a España. En noviembre de 2017, Carlota Prado fue víctima de una violación sexual por parte de José María López, quien era su pareja en el programa.

La joven estuvo bajo los efectos del alcohol y no recordaba nada de lo que había ocurrido aquella noche.

Ahora, la productora podría enfrentar cargos por el delito de omisión. Las cámaras de ‘Gran Hermano’ captaron el momento en el que la joven fue violentada sexualmente. No obstante, ningún trabajadores hizo algo al respecto.

Posteriormente, la producción le mostró la grabación a Carlota sin su consentimiento y sin avisarle de qué se trataba el contenido.

“Me dijeron que me tranquilizara (la producción de ‘Gran Hermano’) y que tenía que ver unas imágenes. Y en ese momento me pusieron el video con lo que sucedió esa noche, sin avisarme de lo que estaba a punto de ver. No sé cuál es el procedimiento en estos casos porque yo no soy especialista, pero tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras. (...) Se ve perfectamente que se aprovecha de mí en la habitación y que yo estoy inconsciente”, señaló.

NO LE PREGUNTARON SI QUERÍA VER EL VIDEO

Uno de los videos claves de la investigación, difundido por El Confidencial, muestra cómo la productora proyecta la grabación del abuso a Carlota, quien se encuentra sola en el ‘confesionario’ del programa.

Desubicada, con las manos en el rostro y con miedo, la participante pide a la producción que deje de reproducir las imágenes.

"¿Qué pasa? (...) Me va a dar algo de verdad, me cago en la p***”, dice Carlota desorientada.

Cayendo en llanto y sintiendo horror y humillación, la joven muestra señales de ansiedad y pide detener el video.

“¿Puedes pararlo ya?, por favor”, insiste. En ese momento, el productor le responde: “Lo paramos cuando quieras, Carlota. Creemos que tienes que verlo, pero como tú quieras”. Ella pregunta, “¿más?". "Hay más”, réplica producción. Asustada, la participante rompe en llanto y se niega continuar viendo.

Mientras las imágenes continúan reproduciéndose, Carlota voltea para no ver. "Por favor, quítalo ya, quítalo ya”, dice.

Pese a que quitaron la grabación, la producción se olvidó de desactivar el audio. "Que sigue el p*** audio. ¡Quítalo!”, grita la joven.

Carlota pide hablar con sus amigos del reality sobre lo ocurrido. Sin embargo, reciben una respuesta negativa.

“Carlota, este tema, por José María y por ti, por el bien de ambos, no debe salir de aquí. (...) Es decir, la organización ha tomado una decisión por una actitud, pero esto quedará con José María y contigo, no puede extenderse a la casa”, le dice la producción.

Finalmente, el programa puso en conocimiento de la Guardia Civil la presunta agresión sexual, pero su actitud pasiva en los momentos en los que ocurrió la violación han indignado a la ciudadanía.

“No llego a explicarme cómo el programa lo permitió. Esto pasa a la una y media de la mañana y nadie irrumpió. Cada habitación de la casa tenía trampillas por las que el equipo del programa podía entrar de urgencia. (...) Hasta donde yo sé, lo que hizo el programa se llama omisión de socorro”, aseveró Carlota.

El pasado 29 de agosto, la Audiencia de Madrid desestimó tres recursos presentados por la defensa del acusado y finalizó las investigaciones. Ahora, después de dos años, todo hace indicar que una sentencia a contra López está más cerca que nunca.