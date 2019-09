La Academia Latina de la Grabación dio a conocer las nominaciones a la vigésima edición de los Latin Grammy 2019 dentro de las cuales, la cantante, compositora Mon Laferte resultó nominada en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa por ‘Norma’, su más reciente producción discográfica. La gala de dicha entrega se llevará a cabo el jueves 14 de noviembre de 2019 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

'Norma' es el sexto álbum de estudio de Mon Laferte, el mismo que se realizó en una sola toma en los legendarios estudios del Capitol Records Building, en Los Ángeles, California. La multifacética producción compuesta de boleros, mambo, blues, jazz y cumbia, entre otros, incluye los temas 'El Beso', 'Caderas Blancas', 'Funeral', 'Por qué me fui a enamorar de ti', 'No te me quites de acá', 'Quédate esta noche', 'El mambo', 'Cumbia para olvidar' y 'Si alguna vez'.

De 'Norma' se desprende La gira de Norma, que ha permitido a la intérprete tener exitosas presentaciones por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, además de presentaciones en importantes festivales como Coachella.

El pasado 20 de setiembre Mon Laferte sorprendió a su público con el anuncio de #MonLaferteAcústico, un concierto íntimo en el Lunario del Auditorio Nacional en México. El evento tendrá lugar el 12 de octubre.