Grammy Latino 2018: Este fue el vestido 'improvisado' de Anitta

La cantante brasileña está triunfando con sus éxitos musicales; sin embargo, en la alfombra roja de los Grammy Latino, Anitta reveló haber sufrido un percance con su vestido.

Anitta conversó con los dos entrevistadores de la decimonovena edición de los Premios Latin Grammy y dejó ver su peculiar vestido negro con plumas alrededor de los hombros.

Ambos entrevistadores inicialmente le hicieron hincapié en lo bien que pronuncia el español y Anitta señaló que desde que es coach de “La Voz México” habla más seguido el idioma: “Con canciones, amigos, y ahora que estoy soltera voy practicando más”.

Posteriormente, la cantante confesó que su maleta donde se encontraba el vestido para la gala no llegó y tuvo que ‘improvisar’. “Mi vestido no llegó, mi asistente fue a comprar al shopping mall [...] Este no era mi vestido”.

Sin embargo, Anitta, quien tiene dos nominaciones al Grammy Latino, lució impecable en la gala y ha encantado a sus seguidores con su ‘look’.