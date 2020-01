La cantante Lady Gaga, de 33 años, sigue cosechando éxitos en su carrera musical y acaba de obtener su primer premio Grammy de la noche en la categoría ‘Mejor canción escrita para medios visuales’ por “I’ll Never Love Again”.

.@ladygaga takes home Best Song Written For Visual Media at the 62nd #GRAMMYs for "I'll Never Love Again" 🌟 https://t.co/I3xRTeG6vL — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 26, 2020

La canción fue compuesta por la intérprete de “Shallow” Junto a Natalie Hemby, Hillary Lindsey y Aaron Raitiere. Ellos se han alzado con el premio en la gala número 62 de los premios Grammy, ceremonia que se celebra en el Staples Center de Los Ángeles.

El tema interpretado por Lady Gaga y Bradley Cooper superó en su categoría a sus compañeros nominados Randy Newman y Chris Stapleton ("The Ballad Of The Lonesome Cowboy"), Dolly Parton y Linda Perry ("Girl In The Movies") , Beyoncé ("Espíritu") y Thom Yorke ("Suspirium").

El año pasado Gaga ganó el premio a Mejor pop dúo / Grupo de interpretación y la Mejor canción escrita para medios visuales por la balada “Shallow”, tema utilizado en la cinta “A star is born”.

Junto a este premio, Lady Gaga también ostenta dos premios más: Mejor compilación para un medio audiovisual por “A star is born” y “Canción del año” por “Always remember us this way”.