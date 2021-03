Esta noche se lleva a cabo los Golden Globes 2021 desde Los Ángeles (Estados Unidos) y la primera entrega de premios la realizó la actriz Laura Dern para el Mejor actor de reparto de una película.

Mira esto: Salma Hayek figura en la nueva lista de presentadores de la 78 edición de los Globos de Oro

Fue Daniel Kaluuya quien ganó el premio por su papel de Fred Hampton, el fallecido líder de la organización política Black Phanter en “Judas y el mesías negro”.

El joven actor ganó ante nominados como Jared Leto por “The Little Things”, Sacha Baron Cohen por “The Trial of the Chicago 7″, Leslie Odom, Jr. por “One Night in Miami” y Bill Murray en “On the Rocks”. Sin embargo, al momento que Kaluuya iba a dar su mensaje hubo un problema con el audio.

Se podía ver que hablaba, pero el audio no se transmitía. Por lo que se tuvo que cortar y Dern ofreció las disculpas del caso.

“Está encendido, ¿Me oyen ahora? Esto va dedicado a mi mamá, a mis amigos. Quiero agradecer a nuestra líder, Sasha King, por su visión y colaboración... Quiero agradecer a mi elenco increíble, a todo el grupo. Hicimos esto juntos”, señaló en su mensaje.

“Espero que la gente busque información de cómo murió, pero sobre todo lo que hizo cuando vivió (en referencia a su papel). Me voy a divertir esta noche, ya tengo mi champaña y a los nominados, brindaré por ustedes”, concluyó.

