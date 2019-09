Gloria Trevi se mostró a favor del reciente reclamo de un grupo de reguetoneros en contra de las nominaciones de los Latin Grammy.

“Yo estoy de acuerdo con los comentarios de J Balvin, incluso, y me gustaría comentar más. Aunque tengo colegas que admiro y que están siendo reconocidos por su trabajo, los admiro y me da gusto. Sinceramente creo que de una u otra manera, se han hecho las nominaciones en base a una ignorancia y sus intereses”, comentó la cantante a People En Español.

La artista mexicana también se refirió a que durante toda su carrera jamás fue nominada en ninguna categoría y hasta se mandó con una frase bastante polémica referida a los Grammy.

“En la vida me han nominado y he visto unas nominaciones ridículas en calidad de música, pero bien por las personas que las reciben porque yo sé que los emocionará. [A mí] no me emocionaría nada, pero nada, tener una nominación a un Grammy. Yo, un Grammy me lo paso por el arco del triunfo”, precisó la cantante.

Gloria Trevi también agregó que antes que uno de estos premios, prefiere tener el apoyo del público, además de dudar de la credibilidad de la Academia Latina de la Grabación.

“Pero a mí me vale porque yo prefiero llenar lugares, tres arenas que estarme comiendo un Grammy, porque un Grammy no le da de comer a mi familia y a todo mi equipo de trabajo. Creo que han perdido credibilidad. A mí me parece que hay una flojera para escuchar el trabajo de otros artistas”, sentenció.

En la actualidad, Gloria Trevi se encuentra en medio de la gira “Diosa de la noche”, acompañada de la cantante colombiana Karol G, quien pese a ser nominada a los Latin Grammy, apoyó el reclamo de sus colegas del género urbano.