Gloria Estefan se ha sumado a la lista de famosos que se han contagiado de COVID-19. A través de un video que compartió en su cuenta verificada de Instagram, la cantautora cubano-estadounidense reveló que dio positivo al COVID-19 a principios de noviembre.

La también empresaria ganadora de siete premios Grammy y esposa del exitoso productor Emilio Estefan aseguró en el clip que quería contar su experiencia para que sus seguidores tomen conciencia de que ni cumpliendo todas las medidas de protección, se puede evitar infectarse.

La intérprete de “Mi Tierra” explicó que se había quedado en casa durante toda la pandemia y que no sabía cómo se había contagiado. Sin embargo contó que un día decidió salir a cenar a un restaurante con algunos familiares. En el lugar, ubicado al aire libre, se le acercaron unos fans para saludarla.

“Hace un par de semanas, fui una de las víctimas del COVID (...) El 30 de octubre fue el único día que salí y les comparto esto porque quiero que sepan lo contagioso que es (el virus), y que me contagié a pesar que yo llevo mi mascarilla a todos lados”, indició inicialmente.

“La única cosa que puedo imaginar que pasó es que cuando estaba comiendo, se acercó alguien a mí y me tocó la espalda. Estaba muy cerca, no tenía mascarilla y me decían cosas hermosas. Pero eso es lo único que he hecho fuera de mi recinto aquí, en mi cuarentena”, agregó.

Unos días después, el 5 de noviembre, Gloria Estefan dijo que se dio cuenta no sentía el sabor de la comida y, al día siguiente, tampoco percibía los olores. Es así que decidió someterse a la prueba de descarte y que dos días después, el 8 de noviembre, dio positivo por lo que inició su aislamiento del resto de su familia.

Aclaró que no tuvo síntomas importantes más que la pérdida del gusto y olfato y que ya se ha realizado dos exámenes más que resultaron negativos. Sin embargo, se animó a confesar lo que fue más difícil para ella. “El miedo fue mi mayor problema, dado que no sabemos qué va a pasar”, indicó.

“A veces da mucho miedo ser uno de esos casos (de muertos por COVID-19), pero tienes que agarrar el miedo y sacudirlo y hacer todo lo que puedas para mantener tu sistema inmunológico lo más saludable posible”, sentenció y aprovechó para darle un consejo a sus seguidores: “Por favor, todos, usen sus mascarillas”.

