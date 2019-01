Globos de Oro: Regina King gana el premio a Mejor actriz de reparto en 'If Beale Street Could Talk' Regina King se inspiró en su abuela para su papel en 'If Beale Street Could Talk'.

Regina King se inspiró en su abuela para su papel en "If Beale Street Could Talk". (Foto: AFP) Regina King se inspiró en su abuela para su papel en "If Beale Street Could Talk". (Foto: AFP) Regina King se inspiró en su abuela para su papel en "If Beale Street Could Talk". (Foto: AFP)