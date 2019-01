Globos de Oro: Alfonso Cuarón gana el premio a Mejor director por 'Roma'

Alfonso Cuarón se llevó el premio a Mejor director por su trabajo en ' Roma '. El afamado director mexicano logró ganar uno de los Globos de Oro y se lo dedicó a todo México.

El mexicano logró imponerse a directores como Bradley Cooper, Peter Farrelly, Spike Lee y Adam McKay. La película "Roma" es un reflejo de los recuerdos de niñez de Alfonso Cuarón en un México convulsionado en 1971.

Cabe recordar que ' Roma' también se hizo con el premio a la categoría de Mejor película extranjera. La creación de Cuarón se impuso a películas como: "Capernaum", "Girl", "Never Look Away" y "Shoplifters".

La historia de Cleo, empleada doméstica encargada de mantener a flote una familia de clase media de México, ganó el León de Oro en Venecia y fue elegida como mejor película del 2018 por la crítica de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

Cabe indica que Alfonso Cuarón manifestó en una reciente entrevista que grabó "Roma" en "blanco y negro contemporáneo, rodada en digital 65mm".