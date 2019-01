Globos de Oro 2019: estos son los monólogos más recordados de la ceremonia | VIDEOS

La entrega de los Globos de Oro se llevará a cabo este domingo 6 de enero en el prestigioso auditorio del hotel Beverly Hills, California. En la gala, diversas personalidades del cine se darán cita para celebrar a los mejores representantes de cada categoría.

Recordemos que en 2010, la organización de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood decidió incorporara un segmento de humor a cargo del cómico británico Ricky Gervais, esto con la finalidad de limpiar un poco su imagen frente a las acusaciones de corrupción.

Sin pensarlo, el humor de Ricky Gervais, si bien no fue del agrado de los actores y organizadores a quienes atacó con su humor, sí fue bien recibido por los televidentes norteamericanos, quienes celebraron los chistes del humorista.

“No me importa, igual no pienso volver a conducir esto”, dijo en aquella oportunidad Gervais, sin pensar que la organización lo convocaría tres veces más para estar a cargo de la ceremonia y hasta crear un segmento de monólogos.

Desde aquel entonces los Globos de Oro sumaron el segmento especial a cargo de humoristas profesionales. Entre las más recordadas figuran Tina Fey y Amy Poehler, quienes por siete años, deslumbraron a todos con su humor. Luego llegó el turno de Jimmy Fallon y Seth Meyers, pero no tuvieron el mismo éxito.

Para este año, se anunció que Andy Samberg y Sandra Oh, serán los encargados del monólogo inicial para la entrega de los Globos de Oro. Sin duda, el humor ha sido un factor fundamental en el resurgimiento de la entrega de premios y por eso, a continuación recordaremos los mejores momentos de los monólogos desde Ricky Gervais.

1.- En el año 2010, Ricky Gervais estuvo a cargo del primer discurso y rompió el hielo con su humor. “Los actores son amados en todas partes porque son figuras reconocibles. Puedes estar en el tercer mundo y una estrella de Hollywood inmediatamente de hace sentir reconfortado. Si un niño pequeño, sin dinero ni posesiones, ve una foto de Angelina Jolie enseguida piensa ¡Mamá!”, dijo entre sus bromas.

“Al ver aquí a todas estas caras famosas recuerdo el gran trabajo que realizaron este año, los cirujanos plásticos”, agregó desatando la risa nerviosa de los presentes.

2.- En el 2011, el humor de Gervais se tornó más agudo y nos regaló frases como: “Fue un gran año para las películas en 3D como Toy Story o Tron. Parece que este año todo tuvo tres dimensiones, excepto los personajes de ‘El Turista’”.

“¿Qué puedo decir de los siguientes presentadores? Uno de ellos es un actor, guionista, productor y director, cuyas películas recaudaron más de 3.500 millones de dólares. Ganó dos Oscar y tres Globos de Oro por sus poderosas interpretaciones en films como Filadelfia, Forrest Gump, Náufrago y Rescatando al soldado Ryan. El otro es Tim Allen”.

3.- En 2013, cuando Tina Fey y Amy Poehler estaban a cargo de la gala dejaron algunas célebres frases que merecen ser recordadas. “La directora Kathleen Bogelow es una de las nominadas esta noche. No estuve siguiendo toda la controversia generada por ‘La noche más oscura’, pero déjenme decirles que para retratar la tortura, yo confío en la mujer que pasó tres años con James Cameron”.

“'Gravedad', la película protagonizada por George Clooney y Sandra Bullock, es una de las películas nominadas este año. Es la historia de cómo Clooney prefiere perderse en el espacio y morir antes que pasar un minuto con una mujer de su misma edad”.

4.- En 2015, Tina Fey y Amy Poehler repitieron el plato y volvieron a bromear con el afamado actor George Clooney con un toque feminista. “Este año, George Clooney se casó con Amal Alam Uddin. Ella es abogada de derechos humanos que trabajó en el caso Enron, fue asesora de Kofi Annan para Siria y fue seleccionada para integrar el comité de las Naciones Unidas que investiga violaciones en los conflictos en la Franja de Gaza. Y esta noche honramos a su marido, actor, con un premio a la trayectoria”.

5.- En 2016, Ricky Gervais volvió al segmento de humor de los Globos de Oro e hizo una broma que afectó a la cadena que transmitía los premios. “Estamos transmitiendo la ceremonia en vivo por NBC. Es lo correcto, ya que NBC es la única cadena que puede ser realmente justa e imparcial, dado que es la única que no tiene ninguna nominación para los Globos de Oro”.

6.- El año pasado, El ex Saturday Night Live, Seth Meyers ironizó con la ausencia de Harvey Weinstein, productor que viene siendo investigado por denuncias de abuso sexual en su contra. “Es momento de referirse al elefante que no está en el cuarto. Así es, Harvey Weinstein no está con nosotros esta noche, pero no se preocupen, dentro de veinte años seguramente volverá para convertirse en la primera persona en ser abucheada durante el segmento ‘In Memoriam’”