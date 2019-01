Kelleth Cuthbert, la 'chica del agua', revela cuál es su foto favorita de los Globos de Oro 2019

El último domingo se realizó la ceremonia de premiación de los Globos de Oro 2019 en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, a la que asistieron decenas de estrellas de Hollywood.

Sin embargo, fue una persona la que se robó la atención y alborotó las redes sociales por ‘invadir’ las fotografías de las celebridades durante su paso la alfombra roja del evento.

Se trata de Kelleth Cuthbert, una joven modelo y actriz que se encontraba repartiendo agua de la marca Fiji Water, uno de los patrocinadores del evento, entre los asistentes.

La presencia de Kelleth Cuthbert, quien llevaba puesto un largo vestido en color azul azul eléctrico y tenía una bandeja en la que cargaba las botellas con agua, no pasó desapercibida.

Esta joven canadiense se robó todas las miradas e hizo 'photobomb' a diversas celebridades como Richard Madden, Amy Adams, Alyssa Milano, Idris Elba, entre otros.

En una entrevista a la revista People, Kelleth Cuthbert explicó que, al principio, no se había dado cuenta de lo que su presencia en las imágenes había provocado.

“No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo porque obviamente no tenía mi teléfono conmigo (…) Me enteré al final, cuando todas empezaron a decirme que era tendencia en Twitter, pero yo no entendí la magnitud de esto sino hasta más adelante”, indicó.

Kelleth Cuthbert reveló también cuál era su foto favorita. “Me encantó la de Jim Carrey”, dijo. “Me encanta su trabajo. Crecí viendo sus películas y me pareció divertido verme en un segundo plano”, agregó.